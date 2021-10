Mestdagh over stap opzij bij Cats: "Nationale ploeg eiste tol als atleet en mens"

Kim Mestdagh maakte eerder al bekend dat ze deze campagne geen deel zou uitmaken van de Belgische selectie. Links en rechts kreeg ze kritiek omdat het leek alsof ze niet zou willen spelen onder de nieuwe coach. De vorige bondscoach was haar vader Philip Mestdagh. Op Instagram zet ze de puntjes op de i.

"Er worden veel vragen gesteld bij mijn keuze en mensen trekken snel conclusies, daarom wil ik een paar dingen ophelderen", schrijft ze. "Ik speel al sinds mijn 16e bij de Cats en ik ben al meer dan 10 jaar nauw betrokken bij het project. Ik heb dat altijd met liefde en passie gedaan. Het truitje verdient die toewijding."

"Maar dat vraagt wel veel opofferingen en energie. Dat heb ik altijd graag gedaan, maar dat eist ook zijn tol. Op mij als atleet en als mens. Daarom zet ik nu een stap opzij. Ik heb die beslissing niet op een dag genomen. De vorige trainersstaf wist dat al sinds vorig jaar en de federatie meteen na de Spelen. Ik heb er ook al met Démory over gesproken. Hij begrijpt op welk punt ik ben aanbeland in mijn leven en in mijn carrière."

Of Mestdagh, die nu 31 is, de deur op een kier laat om ooit nog terug te keren, is uit haar post niet meteen duidelijk. "Ik wil iedereen bedanken die me steunt in deze beslissing. De rest kent me waarschijnlijk niet goed. Ik geloof dat deze ploeg in goede handen is en dat de Cats nog geschiedenis zullen schrijven."