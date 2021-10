Kim Mestdagh ontbreekt bij Belgian Cats in eerste selectie van Valéry Demory

De niet-selectie van Kim Mestdagh voor de EK-kwalificatieduels tegen Bosnië en Duitsland is geen grote verrassing. De 31-jarige shooting guard had al voor de coacheswissel bij de Belgian Cats aangegeven dat ze zich dit seizoen graag wilde concentreren op haar Italiaanse club Schio.



Van de gevestigde namen ontbreken ook Marjorie Carpréaux en Ann Wauters. Carpréaux heeft afscheid genomen van de nationale ploeg en Wauters hing na de Olympische Spelen haar basketbalschoenen aan de haak. Heleen Nauwelaers is niet geselecteerd.



De nieuwe bondscoach Valéry Demory zei bij zijn aanstelling dat hij ook werk wil maken van de doorstroming van de jeugd en heeft bij zijn eerste selectie de daad bij het woord gevoegd.



Nieuw in de selectie zijn Maxuella Lisowo-Mbaka (20), Ine Joris (20) en de 16-jarige Nastja Claessens, een van de grootste Belgische talenten.



De eerste opdracht voor het team van Demory zijn de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië (11/11) en Duitsland (14/11). De Belgian Cats willen zich voor de 4e keer op rij plaatsen voor het EK.