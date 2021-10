Ex-wereldkampioen Sarrou wint Cape Epic, Claes/Schuermans net buiten top 10

De laatste renner aan de finish in Val de Vie was de Belg Ben Elst. Hij had er een bewogen race op zitten, waarbij hij al vroeg zijn ploegmaat Paul verloor na een ongeluk. Elst besloot toch in zijn eentje door te zetten.

Maar ook op de slotdag werd hij niet gespaard door pech. Op 10 kilometer van de finish reed hij zijn achterwiel helemaal aan stukken. Er zat niets anders op dan de laatste loodjes te voet af te leggen, met zijn kapotte fiets in zijn nek. Luid aangemoedigd maar totaal uitgeput kwam hij over de finish.