De Loore komt na 7 operaties weer boven water met toernooiwinst: "Doet veel deugd"

Joris De Loore was al een hele poos verdwenen uit de spotlight. Zijn laatste titel op het ITF-circuit dateerde al van 2016. Door blessures en maar liefst 7 operaties kon hij zijn etiket van grote belofte nooit helemaal waarmaken.

Tot hij afgelopen week toch weer kwam piepen in Toulouse met toernooiwinst. "Het doet heel veel deugd", vertelt hij. "Zeker na zo'n lange tijd. Ik heb een moeilijke periode achter de rug."

Het verhaal van De Loore is er een geweest van blessures. "Mijn laatste operatie was in december. Drie of vier maanden later ben ik weer beginnen te tennissen. Het is leuk dat deze zege er nu dus al komt. Ik heb mezelf niet verbaasd want ik wist dat het niveau er was. Ik was al goed aan het spelen en mijn tennis komt iets beter naar voren op hardcourt."