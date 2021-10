Weer feest bij Patro en Lyra-Lierse, grote crisis bij Lokeren-Temse en Diest verliest eerste punten

In 1e nationale houden we na 7 matchen nog 2 leiders over: Patro Eisden en Club Luik.

Patro stuurde Dessel zonder punten huiswaarts. Twee goals van Mombongo deden de Kempenaren de das om.

Club Luik houdt gelijke tred met een 2-0-overwinning tegen KSK Heist.

Patro en Luik telen 14 punten. Thes Sport volgt op 1 punt als 3e.