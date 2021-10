Een dag in het spoor van Eli Iserbyt: "Wout en Mathieu kloppen is een doel op zich geworden"

"Het zijn 2 teckels, broer en zus, en dat is best tijdrovend. We hebben dan nog geen kinderen, toch is er altijd leven in de brouwerij."

Wout en Mathieu zijn 2 internationale supertalenten. Op de weg, in het veld, op de mountainbike, ... het maakt niet uit. Meerijden met hen en hen kloppen is een doel op zich geworden

Iserbyt moest in Zonhoven zijn meerdere erkennen in Toon Aerts. Toch blijft hij dankzij 2 zeges in de VS aan kop van het klassement.

"In de crossen met stevige hellingen en heel veel draaien en keren blink ik uit. Dat zagen we in de VS en in Ruddervoorde. Ik besef ook wel dat ik in die andere crossen nog iets te kort kom.", geeft Iserbyt toe.



De renner van Pauwels-Sauzen sprokkelt vooral punten in het begin van het seizoen. Doorgaans kent hij een dipje tegen Kerstmis.

"Dat gaat al heel mijn loobaan mee. Ik denk niet dat ik dat fundamenteel nog kan veranderen. Net daarom probeer ik deze periode veel punten te pakken in elk klassement om de dip op te vangen."

Iserbyt wil niet alleen winnen in de klassementen en in de kampioenschappen, maar ook wanneer Wout van Aert en Mathieu van der Poel er binnenkort bij zijn.



"Het zijn 2 internationale supertalenten. Op de weg, in het veld, op de mountainbike, ... het maakt niet uit. Meerijden met hen en hen kloppen is een doel op zich geworden. Ik blijf realistisch, want de toppers gaan iets meer krachten sparen. Vorig seizoen waren ze te vroeg in topvorm waardoor enkele van hun doelen op de weg mislukt zijn. Dat opent misschien meer deuren voor ons."