Clement kritisch voor refs: "Staan zo onder druk dat ze voor alles kaart geven"

Er is een groot verschil tussen de arbitrage in de Belgische competitie en in onze Europese wedstrijden. Hier wordt dikwijls te snel gefloten voor mannelijke acties.

Lang en De Ketelaere

Clement vond overigens dat een puntendeling een correcte weergave van de wedstrijd was. "Het was zoals verwacht een partij met veel strijd. Met twee ploegen die wilden winnen. In de eerste helft hebben we te weinig gevoetbald, dat was na rust beter. Toen domineerden we wél de match. Achteraf kan je zeggen dat Engels de juiste beslissing maakte door de doorgebroken Van Der Brempt neer te halen. Dat was een cruciaal moment."