Zizou Bergs rept zich na telefoontje naar Dubai en wint 130.000 euro

De 22-jarige Zizou Bergs (ATP-186) was dinsdagnacht nog aan de slag op de European Open in Antwerpen. Hij boog toen het hoofd voor de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, de dubbelpartner van Xavier Malisse.

Toen hij donderdagmiddag aan het genieten was van een maaltijd, kreeg Bergs plots een telefoontje uit Dubai.

Het was de organisator van de Tie Break Tens, een lucratief eendagstoernooi. Hij vroeg of Bergs een dag later in Dubai kon zijn om op de valreep nog mee te doen aan het toernooi.

Bergs maakte zijn koffers, haastte zich naar de luchthaven en kwam 's nachts aan in Dubai.



Ondanks maar 4 uur slaap versloeg Bergs in Dubai achtereenvolgens Dustin Brown, Gael Monfils en Taylor Fritz (in de finale). De wedstrijden werden niet gespeeld naar sets, maar wel naar punten in een supertiebreak tot 10 punten.



Dankzij die eindzege streek Bergs een cheque van 130.000 euro op. Zo verdubbelde hij op 1 dag al het prijzengeld dat hij in zijn carrière al had verdiend.