Verstappen snelt naar de polepositie in GP van de Verenigde Staten

De Grote Prijs Formule 1 van de Verenigde Staten op het circuit van Austin is de 17e WK-manche van het seizoen.



Verstappen, de Nederlandse WK-leider, start morgen in de race (om 21u Belgische tijd) voor zijn grote rivaal, de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes), en zijn Mexicaanse ploegmakker Sergio Perez (Red Bull).

Het is al de 12e polepositie in de carrière van Verstappen, zijn 9e van dit seizoen.



Het verschil tussen Verstappen en Hamilton in de kwalificaties bedraagt slechts 2 tienden van een seconde. Dat belooft voor de race van morgen. "P1 en P3 voor het team is een sterke prestatie", was Verstappen uiteraard tevreden.

"Ik heb alles gegeven", liet Lewis Hamilton dan weer optekenen. "Red Bull was ongelooflijk snel. Ik ben tevreden met mijn laatste ronde, want ik denk dat het alles was wat we in ons hadden."