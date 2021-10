Sprinter Alex Quinonez vermoord teruggevonden in Ecuador

"Met diepe droefenis bevestigen wij de moord op Alex Quinonez", luidde de boodschap op het Twitteraccount van de minister.



De atleet, specialist op de 200 meter en bronzenmedaillewinnaar op het WK van Doha in 2019, werd vrijdag tegen middernacht plaatselijke tijd dood teruggevonden volgens een politiebron. Die voegde eraan toe dat hij werd neergeschoten in het bijzijn van een andere persoon die ook om het leven kwam.



"We verliezen een grote sportman, een man die ons liet dromen en ons geëmotioneerd heeft", pende de minister neer in een persbericht. Hij bestempelde hem verder als "de beste sprinter aller tijden van het land".



De Ecuadoraanse president Guillermo Lasso bracht eveneens een eerbetoon op Twitter. "Wij wensen ons diepste medeleven te betuigen aan zijn naasten, dat hij in vrede mag rusten. Zij die Ecuadoranen om het leven brengen, zullen niet ongestraft blijven. We zullen krachtig reageren", verklaarde hij.



Quinonez bleef afwezig op de Spelen van afgelopen zomer in Tokio. Hij nam wel deel aan de finale van de 200 meter op de Spelen van 2012 in Londen.