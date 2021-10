Olympisch kampioene Andrade nu ook wereldkampioene, Derwael kent opvolgster

Na haar olympische triomf in Tokio kon Rebeca Andrade nog eens schitteren in Japan op de sprong. De 22-jarige Braziliaanse bezorgde haar land goud op het WK in Kitakyushi.

Met 14,966 punten scoorde Andrade beduidend hoger dan de Italiaanse nummer 2 Asia D'Amato (14,083). Het brons ging naar de allround wereldkampioene Angelina Melikova (13,966).

Andrade mocht ook nog een zilveren medaille meepakken op de brug met ongelijke leggers (14,633 punten). De Chinese Xiaoyuan Wei (14,733) volgt na twee jaar Nina Derwael op als wereldkampioene. Derwael liet net als veel andere toppers het WK schieten na de vermoeiende Olympische Spelen.

Bij de mannen pakte de Italiaan Nicola Bartolini het goud op de vloer. Hij troefde de Japanner Minami Kazuki en de Fin Emil Soravuo af. Met een sterke score van 15,266 graaide de Amerikaan Stephen Nedoroscik het goud weg op het paard met bogen.

In de ringen was de Chinees Lan Xingyu oppermachtig met 15,200 punten.Marco Lodadio en Salvatore Maresca bezorgden Italië nog een zilveren en bronzen medaille in Japan.