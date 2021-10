Lecluyse eindigt tweede op 50m schoolslag, Croenen zwemt PR op 50m vlinderslag

Fanny Lecluyse zwom zaterdag de tweede tijd in de finale van de 50 meter schoolslag op de derde en laatste dag van de Wereldbekermanche in Doha. Ze zwom haar 50m schoolslag in 30"48. Haar Belgisch record staat al sinds december 2015 op 29"74. Enkel de Russische Joelia Efimova (30"11) deed beter.

De 29-jarige Lecluyse behaalde eerder deze week een derde plaats op de 100m wisselslag en een zevende plaats op de 50m vlinderslag.

Op de 50 meter vlinderslag bij de mannen verbeterde Louis Croenen zijn persoonlijk record tot 23"21. Hij nadert zo het Belgisch record van François Heersbrandt (22"59). Met zijn tijd werd de Kempenaar zesde, op ruim een seconde van de Amerikaanse winnaar Tom Shields (22"22).

Croenen zegde af voor de finale van de 200m vrije slag, nadat hij zich eerder op de dag wel plaatste voor die finale. Eerder deze week werd hij derde op de 100m vlinderslag, zesde op de 100m wisselslag en vierde op de 200m vlinderslag.