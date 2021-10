Geert Duyck, de redder van Anderlecht die niet terugdeinst voor miljardendeals

Maar om Anderlecht van de verdrinkingsdood te redden was een reddingsboei nodig. Die gooien onder meer Marc Coucke, Wouter Vandenhaute en Geert Duyck nu in het water.

Naam als een klok in de zakenwereld

Opvallend: Anderlecht wordt gered door het duo dat in 2017 nog werd afgetroefd door Coucke. Vandenhaute en Duyck boden toen samen op de Brusselse club, maar grepen er net naast. Nu slaan de concurrenten de handen in elkaar.

Geert Duyck is misschien geen grote naam in de voetbalwereld, maar hij heeft wel een naam die klinkt als een klok in de zakenwereld. Als managing partner bij CVC Capital Belgium, een van de grootste investeringsfondsen, is hij een machtige zakenman.

In al zijn jaren bij CVC was Duyck betrokken vele miljardendeals, zoals Mister Minit, Starbev (ex-AB Inbev) en BPost. De West-Vlaamse handelsingenieur weet dus wel van aanpakken.

Samen met Wouter Vandenhaute richtte hij het vehikel Mauvavie - letterlijk: paars-wit voor het leven - op om 24 miljoen euro in Anderlecht te pompen. Het levert hen 25 procent van de paars-witte aandelen op. Steven Buyse, de rechterhand van Duyck bij CVC, investeert ook 5 miljoen in de club.

Het is niet de eerste investering van Duyck in het Brusselse zakenleven. Zo steunt hij Toekomstatelier, een project voor kansarme jongeren in de hoofdstad, en is hij aandeelhouder bij geuzebrouwer 3 Fonteinen.