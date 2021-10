De Fransman Yérime Sylla is voor de 3e keer bondscoach van de Red Wolves

De Fransman Yérime Sylla begint aan zijn derde periode als bondscoach van de Red Wolves.

In 2011 kreeg hij de handbalmannen voor het eerst onder zijn hoede. 4 jaar later sneed Sylla zijn 2e termijn als bondscoach aan. De Red Wolves hadden in 2018 hun zinnen gezet op WK-kwalificatie, maar slaagden daar niet in. Sylla voelde zich verantwoordelijk en bood toen zijn ontslag aan.



Zijn opvolger Arnaud Calbry was tot gisteren bondscoach van de Red Wolves. Vandaag maakte de handbalbond bekend dat Sylla weer het roer overneemt.



Kevin Jacobs, trainer van Sasja, is aangesteld als T2, waardoor er een einde komt aan de samenwerking met Jo Smeets.

Over 11 dagen spelen de Red Wolves al hun eerste kwalificatiewedstrijd in aanloop naar het WK 2023, dat in Polen en Zweden georganiseerd wordt. Dan zakt Griekenland naar Hasselt af. Vier dagen later volgt de verplaatsing naar Kosovo.