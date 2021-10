Ashleigh Barty (nummer 1 van de wereld) verdedigt haar titel op WTA Finals niet

Er stond een maand geleden al een groot vraagteken achter de naam van Ashleigh Barty, nadat bekend geraakt was dat de WTA Finals van Shenzhen (China) vershuisden naar Guadalajara (Mexico).

"In Mexico moeten de tennissters spelen met drukloze ballen op een hoogte van 1.500 meter", deed Barty's coach Craig Tyzzer toen zijn beklag.

"Ze gaan spelen in condities die ze niet kennen, in een voor hen onbekend land en op hoogte. Ik vind het echt schandalig."



Barty maakte nu zelf bekend dat ze een punt achter haar seizoen zet en dus niet afreist naar Mexico. "Het was een moeilijke beslissing, maar ik moet miijn lichaam nu rust geven", laat ze weten.

De 25-jarige Australische schreef 2 jaar geleden de WTA Finals op haar naam, vorig jaar vond het toernooi niet plaats door de coronapandemie.



Dit seizoen blonk Barty uit in Wimbledon, waar ze voor de 2e in haar carrière een Grandslamtoernooi op haar naam schreef. In 2019 won ze ook al Roland Garros.