Tuchel: "Lukaku mist de volgende twee matchen, daarna zien we wel"

Romelu Lukaku moest woensdag in de Champions League tegen Malmö al na 23 minuten naar de kant met een verzwikte enkel. De aanvaller van de Rode Duivels mist al zeker de twee volgende wedstrijden van Chelsea.



"Net als Timo Werner zal Romelu Lukaku er niet bij zijn tegen Norwich en tegen Southampton. Daarna zullen we wel zien", zei Chelsea-coach Thomas Tuchel vrijdag op zijn persbabbel.



"Ik ga niet speculeren over hun onbeschikbaarheid. Soms gaat het sneller dan verwacht, soms langzamer. Beide spelers worden goed verzorgd. Ze bekijken het positief. Ik maak me niet al te veel zorgen."



Zonder Lukaku en Werner kiest Tuchel wellicht voor zijn landgenoot Kai Havertz in de spits. "Hij kan als een valse 9 fungeren. Het zal anders zijn dan met Romelu, maar we willen dezelfde energie in de zestien", aldus Tuchel.