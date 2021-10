Tenniscommentator Gert Gommé geniet van oude vos Malisse: "Hij was weergaloos"

Xavier Malisse hing 8 jaar geleden zijn tennisracket aan de haak en is nu de coach van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. In Antwerpen besloten de twee - puur voor het plezier - om samen te dubbelen. Maar wat begon als een halve grap heeft nu al tot een plaats in de halve finales geleid.



Donderdag rekenden Malisse en zijn pupil Harris in de kwartfinales af met de dubbeltoppers Ivan Dodig en Marcelo Melo. "Dat had ik toch totaal niet voelen aankomen", bekent Gert Gommé. "Ik was echt wel verrast. Malisse speelde weergaloos."



"Hij heeft 8 jaar geen match op niveau gespeeld of intensief getraind. Hij teert nu zuiver op zijn talent, dat er natuurlijk altijd geweest is. Wellicht heeft hij op dat vlak nooit het onderste uit de kan gehaald. Maar nu is hij volwassener en dat komt ook tot uiting op de tennisbaan."

Ik was echt wel verrast. Malisse speelde weergaloos. Gert Gommé

"In het dubbelspel hoef je natuurlijk niet zo te bewegen als in het enkelspel. Toch blijft het een ongelooflijke prestatie, tegen twee absolute wereldtoppers in het dubbelspel. Daarvan winnen, is onwaarschijnlijk."



"Harris en Malisse voelen elkaar zó goed aan, alsof ze al jaren samen spelen. Altijd staan ze op de juiste plaats, zonder veel aanwijzingen. Ze spelen vanuit de onderbuik."



"Je voelt aan alles dat Malisse zich amuseert op de baan. Hij stelt zich op als dienaar van Harris en speelt heel matuur, zonder fantasietjes. En dat werkt ongelooflijk goed."

Lloyd Harris (l) en Xavier Malisse amuseren zich op de baan.

"Malisse zou nog mooie carrière in dubbelspel kunnen maken"

Hoe moeten we deze prestatie inschatten? "Antwerpen kan uitpakken met een heel sterke dubbeltabel. Het is zeker geen minder bezet toernooi. Dat Malisse en Harris nu in de halve finales staan, moeten we echt wel naar waarde schatten", vindt Gert Gommé.



"Of dit naar meer smaakt? Volgens Malisse komt er geen vervolg, maar nu iedereen gezien heeft wat hij nog kan, denk ik toch dat de druk groot zal zijn om nog af en toe te dubbelen. Volgend jaar begeleidt hij Harris als coach op 18 toernooien. Dan kun je wel eens af en toe dubbelen voor de fun."



"Malisse is altijd een onwaarschijnlijk talent geweest. Hij doet nu alles op intuïtie: balletjes weghalen onder de netrand, volleys, effect, smashes, lobjes."

Volgens Malisse komt er geen vervolg, maar nu iedereen gezien heeft wat hij nog kan, denk ik toch dat de druk groot zal zijn om nog af en toe te dubbelen. Gert Gommé