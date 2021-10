Komende zondag staan over heel Europa tal van topmatchen geprogrammeerd. Ronaldo vs. Salah in de Premier League, de sterren van PSG op bezoek bij aartsrivaal Marseille, clash tussen de laatste 2 kampioenen van Italië, de topper Ajax-PSV in Nederland, de eerste Clasico van het seizoen en last but not least Antwerp-Club Brugge in eigen land. Van welke match ga jij het meest watertanden?