Marathonloper Bashir Abdi valt zondag Europees record aan: "Ik heb het in me"

Op 8 augustus liep Bashir Abdi in Japan naar olympisch brons. 11 weken later mikt hij in Rotterdam op het Europees record van de Keniaanse Turk Özbilen (2u04'16"). "Na de Olympische Spelen heb ik het even druk gehad in België. Ik heb tijd gemaakt voor leuke verplichtingen, met weinig slaap als gevolg", vertelt de sympathieke atleet, die op de hoogtestage in de Pyreneeën de nodige energie heeft kunnen tanken. "Daar heb ik goed kunnen trainen én rusten. Ik heb veel slaap kunnen inhalen. Dat heeft me veel deugd gedaan. Zo kom ik zondag fris aan de start."

In de Pyreneeën heb ik goed kunnen trainen én rusten. Bashir Abdi

"Ik ga sneller starten dan gewoonlijk"

Bashir Abdi zal zondag ruim een halve minuut onder zijn toptijd en Belgisch record (2u04'49") moeten duiken om in zijn opdracht te slagen.



"Ik aas op dat Europees record, dat steek ik niet onder stoelen of banken", zegt de nummer 3 van de Olympische Spelen. "Ik heb het in me. Hopelijk lukt het me zondag al in Rotterdam, waar het voor mij allemaal begonnen is op de marathon."



"Ik weet wat ik kan en wat niet. Het wereldrecord is te hoog gegrepen voor mij, het Europees record ligt wel binnen mijn mogelijkheden."

Om sneller te gaan dan 2u04'16" wil Abdi halverwege doorkomen tussen 1u02'00" en 1u02'15".

"Klopt, mijn vorige marathons heb ik een negatieve split gelopen (een snellere tweede helft, red), nu wil ik zo snel mogelijk beginnen", legt hij uit.



"Dat wordt aanpassen voor mij, maar als alles goed voelt, als de hazen hun werk doen en het weer meezit, moet ik mijn doel kunnen bereiken."

Bashir Abdi 11 weken geleden op de Olympische Spelen.

Coach is optimistisch: "Bashir heeft weer stappen gezet"

Zijn coach, de Brit Gary Lough die ook met Mo Farah werkt, is optimistisch. "Deze recordpoging komt relatief snel na de Olympische Spelen, maar Bashir is er klaar voor", bevestigt hij. "Na Tokio is hij erg goed ontvangen in België. Daarna was het hoog tijd om weer aan de slag te gaan. Dat is ons gelukt op stage in de Pyreneeën." "Ik ben alleszins blij met zijn conditie. Mentaal en fysiek heeft hij weer stappen gezet", gaat Lough voort. "Op de Spelen geloofde hij er niet genoeg in", vindt de ervaren coach. "Bashir kampte met de jetlag en was toch wat overweldigd door de omstandigheden." "Nu komt hij beter aan de start. En de weersvoorspellingen zien er beter uit. De wind gaat liggen en de zon zal zondag van de partij zijn", weet Lough.

Op de Olympische Spelen geloofde Bashir er niet genoeg in. coach Gary Lough

Zonder zijn goeie vriend Abdi Nageeye

Zijn goede vriend Abdi Nageeye is zondag niet van de partij. De Nederlander die hem over de streep trok op de Olympische Spelen loopt over 2 weken de marathon van New York. "Onze vriendschap is in 2008 begonnen op het EK veldlopen in Brussel", legt Bashir Abdi uit. "Ondertussen trainen we samen." "Meestal moest ik hem aanmoedigen om vol te houden, in Sapporo waren de rollen voor een keer omgedraaid", lacht hij. "Dat is de spirit van de Olympische Spelen." "Een nagelbijter was het voor mij", blikt coach Gary Lough terug, "maar geen verrassing. Ik zie ze dagelijks aan het werk. Die twee medailles zijn een erg mooie beloning voor onze trainingsgroep." Volgt zondag een nieuwe prijs voor een atleet van Lough? Om 10 uur begint Abdi aan zijn recordpoging.