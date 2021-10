Laura Verdonschot wordt ploeggenote van Ellen Van Loy bij Vondelmolen-De Ceuster

Laura Verdonschot probeert na een moeilijk jaar zoetjesaan weer haar weg in het veld terug te vinden.



De voorbije weken paste ze voor de trip naar de VS en ging ze UCI-punten sprokkelen in Spanje en Tsjechië. Dit weekend start ze zowel in Ruddervoorde (Superprestige) als in Zonhoven (Wereldbeker).

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal loopt het contract van Verdonschot eind dit jaar af. Team Vondelmolen-De Ceuster haalt de 24-jarige veldrijdster vanaf 1 januari aan boord.

Bij dat team wordt ze ploegmaat van de ervaren Ellen Van Loy en de talentvolle Suzanne Verhoeven.

"Laura kiest voor een toekomst in de juiste entourage en met een begeleiding op maat, zowel sportief als mentaal", meldt Team Vondelmolen-De Ceuster.



"Veldrijden is niet enkel ploeteren door de modder, maar ook in balans zijn als persoon en geëngageerd zijn in teamverband. Daarvoor hebben we onze eigen mental coach."