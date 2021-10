Kankerpatiënt, bajesklant en straks misschien wereldkampioen: wie is Jamal Ben Saddik?

1. Kogel in het been als tiener

Jamal Ben Saddik groeit op in de Antwerpse wijk Borgerhout, in een milieu waar je vaak moet vechten om te overleven. Hij is nog een tiener wanneer hij bij een vermoedelijke afrekening in het drugsmilieu in het been wordt geraakt. De dader heeft het op zijn broer Abderrahim gemunt, maar Ben Saddik vangt zelf ook een kogel op.

2. Drie keer kanker overwonnen

Niet veel later na het schietincident wordt bij Ben Saddik schildklierkanker vastgesteld. Hij voert zowel op als naast de ring een gevecht. Als kickbokser klimt hij in de hiërarchie, als kankerpatiënt zal hij tot 2 keer toe hervallen, maar ook tot 3 keer toe herstellen. "Dat waren de belangrijkste kampen uit mijn leven", zal Ben Saddik over deze strijd zeggen. "In vergelijking hiermee stelt een gevecht in de ring niet zo veel voor."

3. Fietser doodgereden

Tussen zijn kankerbehandelingen in zal Ben Saddik ook een eerste keer in de gevangenis belanden. Hij rijdt met zijn auto een fietser aan, die het ongeluk niet overleeft. Uiteindelijk wordt hij vrijgelaten, omdat verschillende getuigen verklaarden dat de fietser door het rode licht had gereden. Het dodelijke ongeluk is wel een nieuwe kras op zijn ziel.

4. Spuwincident met Verhoeven

In 2011 mag Jamal Ben Saddik een eerste keer tegen Rico Verhoeven vechten. Hij wint en dient de Nederlander zo zijn tot nu toe laatste nederlaag toe. Zes jaar later laat hij zich vooral opmerken met een spuwincident aan de vooravond van hun kamp. Tijdens de traditionele "staredown" voor de wedstrijd laten beide kickboksers zich het hoofd op hol brengen, waarna Ben Saddik in het gezicht van de Nederlandse kampioen spuwt. "Dat was mijn fout", gaf de Belgische Marokkaan nog maar onlangs toe. In de wedstrijd zelf kan Ben Saddik Verhoeven maar even verontrusten. In de aanloop naar de herkansing eerder dit jaar wordt de koude oorlog nog wat opgevoerd. "Ik vecht op een totaal ander niveau", laat Verhoeven nogal neerbuigend optekenen.

5. Opgesloten in Operatie Sky

De herkansing begin 2021 komt er uiteindelijk vanwege een blessure niet en niet veel later belandt Ben Saddik opnieuw in de gevangenis, deze keer voor maar liefst anderhalve maand. Hij wordt ervan verdacht - naar eigen zeggen onterecht - om cryptotelefoons verkocht te hebben, die vervolgens door criminelen gebruikt werden. Na zijn voorlopige vrijlating moet Ben Saddik nog maar eens tegen de kanker vechten. Hij lijkt de bodem bereikt te hebben.

6. De herkansing

Ben Saddik flirt met een depressie, maar afgelopen zomer gooit hij toch het roer om. Hij gaat in Amsterdam trainen bij de coach van Badr Hari, een oude rivaal van Verhoeven. Wanneer de toekomstige tegenstander van Verhoeven moet afhaken, neemt Ben Saddik zijn plaats in op de affiche. Zo krijgt hij vanavond, sneller dan verwacht, zijn herkansing, in de GelreDome. Deze keer zijn beide kemphanen poeslief voor elkaar in de aanloop naar de kamp. "Ik heb niets dan respect voor hem", zei Verhoeven. "Als je met die ziekte moet leven en toch op het allerhoogste niveau kunt blijven sporten." Ben Saddik zelf geeft op de Nederlandse tv bij Umberto Tan aan dat hij graag de strijdbijl wil begraven. Afwachten of ze vanavond ook zo respectvol met elkaar zullen omgaan in de ring.

Wie is tegenstander Rico Verhoeven?

Geboren in Bergen op Zoom (Ned) op 10 april 1989 Zijn moeder noemde hem Ricardo/Rico naar Rico Tubbs, het personage uit het populaire Miami Vice Begonnen als K1-vechter, tegenwoordig verbonden aan de Glory-kickboksorganisatie In 2014 wereldkampioen bij de zwaargewichten geworden en sindsdien 9 keer zijn titel met succes verdedigd Naast kickbokser ook acteur. Zo speelde hij een gevangenisbewaker in het 2e seizoen van Undercover