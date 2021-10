Johnny Hoogerland: "Ik word nog elke dag herinnerd aan prikkeldraadincident"

"Uiteindelijk hebben we een mooie plek gevonden aan een meer in Karinthië. We baten er een hotel uit, namelijk een ontbijtpension dat 13 kamers en 35 bedden telt. Het centrum telt veel leuke restaurants."

"Ik wou eigenlijk naar Spanje gaan, maar mijn vrouw was meer fan van Oostenrijk. Het school- en gezondheidssysteem is daar beter en Duits lijkt goed op Nederlands."

"Ik rijd niet meer met een hartslagmeter of powermeter. Voor mij is fietsen plezier maken met vrienden."

"In ons hotel werk ik 50 à 60 uur per week. Tussenin probeer ik elke dag 3 à 4 uur te fietsen."

"Het prikkeldraadincident is een onderdeel van mijn leven"

Hoogerland was profrenner van 2009 tot en met 2016. Hij droeg in zijn carrière het shirt van Vacansoleil, Androni en Roompot.

De 38-jarige Nederlander heeft 3 profzeges op zijn erelijst staan. Maar de meeste mensen is vooral zijn val in de Tour van 2011 bijgebleven, toen Hoogerland in de prikkeldraad belandde.

"Littekens heb ik er niet aan overgehouden, maar ik word er wel nog bijna elke dag aan herinnerd", zegt Hoogerland.



"In Oostenrijk, Nederland, Duitsland enzovoort. Overal waar ik kom, spreken mensen me erover aan. Als ze mijn naam horen, zeggen ze "prikkeldraad" of "Stacheldraht" in het Duits."

"Ik ben in 2013 Nederlands kampioen geworden op de weg, met Tom Dumoulin achter mij op de 2e plaats. 20 procent van de mensen weet dat nog. De andere 80 procent weten dat ik in de prikkeldraad viel."

"Ik heb er geen problemen mee. Het prikkeldraadincident is een onderdeel van mijn leven. Het hoort er gewoon bij."