Honderden Union Berlijn-fans raken Feyenoord-stadion niet in: "Onaanvaardbaar"

Het Europese duel tussen Feyenoord en Union Berlijn was woensdagavond al onder een slecht gesternte begonnen, toen Rotterdamse hooligans in het stadscentrum een eettent bekogelde waar een deel van het Union-bestuur zat te tafelen.



Ook donderdag was het bijzonder woelig rond De Kuip. Toen de Union-fans vanuit de stad richting stadion trokken, raakten ze slaags met de ordetroepen.



Door de schermutselingen en de massale aanwezigheid van de politie arriveerde een deel van de supporters te laat aan het stadion. Sommige fans raakten pas bij de rust binnen, anderen zelfs helemaal niet.



"Het mag niet gebeuren dat honderden fans met een ticket voor de rust nog niet in het stadion zitten", hekelt Union Berlijn de gang van zaken in Rotterdam.



"We hebben ook beelden gezien van de politie die bijzonder hard ingrijpt tegen onze supporters. Dat alles is voor ons onaanvaardbaar."

Union Berlijn wil nu met Feyenoord en de UEFA in gesprek gaan over de gebeurtenissen.