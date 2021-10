Financiële zorgen van Anderlecht lijken voorbij, voorzitter Vandenhaute wordt mede-aandeelhouder

West-Vlaams zwaargewicht uit Londense financiële wereld

Maar omdat er geen alternatief is en Anderlecht in het kader van het behalen van de licentie dringend nood heeft aan een structurele financiële oplossing, zal dat vermoedelijk wel gebeuren.

Marc Coucke scheldt 51 miljoen euro schulden kwijt

Daarmee scheldt Coucke maar liefst 51 miljoen euro schulden kwijt en is de club in één klap bijna schuldenvrij.

Daarbij kan hij zijn centen later wel terugkrijgen, maar pas wanneer er opnieuw voldoende cash in de club zit. Tot dan krijgt Coucke ook geen rente uitbetaald.

Met zijn verstevigd engagement drukt eigenaar Marc Coucke de geruchten over een eventuele verkoop van de club kordaat de kop in. Coucke zet namelijk 18 miljoen schulden om in kapitaal en herschikt ook nog eens 33 miljoen via een constructie genaamd "retour à meilleure fortune".

Vandenhaute koopt kwart van de aandelen met Duyck

Vandenhaute is momenteel voorzitter van de club, Duyck is voor het grote publiek een onbekende.

Grote speler in sportwereld: Spaans voetbal, Six Nations Rugby, ...

Geert Duyck investeert zijn eigen centen in Anderlecht, maar via CVC is hij de voorbije jaren al sterk verankerd in de internationale sportwereld met een paar honderd miljoen euro aan investeringen in het volleybal en het befaamde Six Nations Rugby landentoernooi.

CVC was tot 2016 ook hoofdaandeelhouder van de Formule 1 en recent sloot CVC – tot grote woede van Real Madrid – een deal met de Spaanse Profliga om voor 2,7 miljard euro 10 procent van de aandelen van La Liga te verwerven voor de volgende vijftig jaar.

Een aantal jaren geleden werkte Vandenhaute al samen met CVC in een poging om ASO, de organisator van onder meer de Tour, te overtuigen om mee te stappen in een revolutionair nieuw wielermodel.

En Duyck was een van de investeerders die vier jaar geleden samen met Vandenhaute ook een bod deed om Anderlecht te kopen, maar moest het toen afleggen tegen Marc Coucke.