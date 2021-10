Echt zweten in Virtual Reality: Wordt Ballistic de nieuwe Zwift?

Daarom gaf Vlaanderen zo een 200.000 euro subsidies aan drie bedrijven om "Ballistic" te ontwikkelen. Deze Vlaamse "uitvinding" maakt het mogelijk om in een virtuele wereld een combinatie van padel en volleybal te spelen, waarbij je echt zweet en je hartslag echt de hoogte in schiet.

Om de twee jaar organiseert Sport Vlaanderen het Sportinnovatiecongres, waar trends en innovaties in de sport voorgesteld en geanalyseerd worden. Wereldwijd is de ontwikkeling van Virtual Reality een belangrijke trend en volgens Sport Vlaanderen is VR-sporten deel van onze sportieve toekomst.

Video: zo beleef je Ballistic

Vanaf december op verschillende plaatsen beschikbaar en uitleenbaar

Het grote doel van Sport Vlaanderen is om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. De lancering van Ballistic is een manier om nieuwe doelgroepen én spelontwikkelaars warm te maken voor een totaal nieuwe manier van sportbeleving.

"Gamen en tegelijk veel bewegen worden vaak een beetje als tegenpolen gezien, maar bij Ballistic komt het samen. Je kan het spelen in een donkere bunker bij je thuis en tegelijk waan je jezelf in een vol stadion", legt Vlaams minister van Sport Ben Weyts uit.



Zo hoopt de minister gamers, mensen die terughoudend zijn om in het publiek te sporten, mensen die weinig tijd hebben of zich laten afschrikken door het Belgische weer in de toekomst in beweging te krijgen.

Als de aandacht van het publiek toeneemt, zullen automatisch ook spelontwikkelaars op de kar springen en komen er later misschien nog andere VR-games bij, zo hoopt Sport Vlaanderen.



Vanaf december kan je op verschillende plaatsen in Vlaanderen Ballistic uitproberen of kan je een VR-set uitlenen om thuis, op je school of je bedrijf jezelf in het zweet te werken vanaf 300 euro per groep van 8 of 16.