De angst van Genk voor de hoekschop: "Eerder mentaal dan sportief probleem"

Het is best mogelijk dat de angst voor hoekschoppen en standaardsituaties nu in de ploeg sluipt. Die moet je eruit krijgen. Je kunt er ook vanop aan dat Hein Vanhaezebrouck, coach van hun volgende tegenstander Gent, hier de komende dagen bij zijn spelers op zal hameren.

Genk heeft 5 van zijn laatste 6 matchen verloren, maar je kunt niet zeggen dat het slecht speelt. Meer dan een sportief probleem is het een mentaal probleem.

Genk zou bijvoorbeeld kunnen overschakelen naar een systeem met meer mandekking, maar ik weet niet of dat de oplossing is. Het probleem is nu al dat ze niet fors in duel gaan - kijk maar hoeveel ruimte Cuesta aan Dawson geeft bij die eerste goal - en als het dan met het nieuwe systeem ook tegenvalt, wat ga je dan nog doen?

Van den Brom was eerst niet van plan om bij te sturen, maar deed dat toch door Onuachu een belangrijkere rol te geven bij de spelhervattingen. Alleen heeft dat duidelijk niet geholpen.

Voor de match tegen West Ham United gaf John van den Brom nog aan dat de tegengoals op standaardsituaties geen item zijn, maar nu kan hij er niet meer omheen dat het een groot probleem is. Ik denk dat ze bij Genk met de handen in het haar zitten.

"Niet bezig met overwintering, wel met crisis afwenden"

Ondanks de nederlaag tegen West Ham United blijft Genk nog altijd in de running voor overwintering, zij het dan in de Europa League of Conference League. Maar bij Genk zijn ze nu helemaal niet bezig met rekenen voor overwintering.

Wat nu vooral in de hoofden speelt, is hoe ze de crisis kunnen afwenden. Met de match tegen Gent in het vooruitzicht, moet je er alles aan doen dat er zondag geen poll opduikt met de vraag of Van den Brom nog wel langer kan aanblijven.

Dat ontslag is nu niet aan de orde, maar als het toch weer misgaat komen we in een ander stadium en zullen ze misschien toch een schuldige gaan zoeken.

De vraag is of de spelers de knop kunnen omdraaien en Genk opnieuw kan aanknopen met de zege. Een overwinning is voor hen nu het allerbelangrijkste, op gelijk welke manier.

Stef Wijnants