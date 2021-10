Chinees Zhang klopt OS-kampioen Hashimoto met 2 honderdsten, Van den Keybus 16e, Kuavita 20e

Van den Keybus en Kuavita zorgden voor een Belgische primeur: voor het eerst stonden 2 Belgische mannen in de allroundfinale van een WK, Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas) had zich als 12e geplaatst, Kuavita (Silok Deurne) als 24e en laatste.



Na de zes onderdelen vandaag (ringen, sprong, brug, rek, grond en paard met bogen) totaliseerde de 24-jarige Van den Keybus 81.265 punten, opnieuw een persoonlijk record. Ook zijn score in de kwalificaties (81.098 punten) was een PR.



De 22-jarige Kuavita liet 79.598 noteren en deed daarmee heel wat beter dan in de kwalificaties. Die sloot hij af met 77.632 punten, maar hij was erop gebrand om de foutjes van toen achterwege te laten. En dat lukte.

Kuavita blonk opnieuw uit aan de rekstok, waar hij 14.266 neerzette na een geweldige oefening met een van de moeilijkste afsprongen, een triple gehoekte salto. Hij haalde daar de 5e score. De beste oefening van Van den Keybus was de sprong met 14.533, goed voor de 6e plek. De twee stonden ook perfect na die twee oefeningen en balden terecht de vuisten.



De scores van de Belgen:

- Van den Keybus (81.265 punten/16e): grond (13.666/16e), paard (12.933/16e), ringen (12.833/17e), sprong (14.533/6e), brug (13.500 /16e) en rekstok (13.800 /10e.

- Kuavita (79.598/20e): grond (13.600/17e), paard (12.900/17e), ringen (12.366/23e), sprong (13.300/24e), brug (13.166/21e) en rekstok (14.266/5e).