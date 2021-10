Briljante Curry loodst Warriors naar winst, kampioen Milwaukee krijgt klop

De Golden State Warriors klopten twee dagen geleden de LA Lakers in hun seizoensopener en kregen afgelopen nacht die andere ploeg uit Los Angeles op bezoek, de LA Clippers.



Stephen Curry kreeg het thuispubliek in een kolkend Chase Center al vroeg op de banken. De shooting guard was in het eerste quarter alleen al goed voor 25 punten zonder misser, waarvan 5 op 5 driepunters.



De stugge Clippers knokten zich ondanks een uitmuntende Curry wel opnieuw in de match, dankzij een sterke Paul George (29 punten). Toch was het Curry die uiteindelijk het laatste woord had. Met twee late bommen loodste hij de Warriors naar de winst: 115-113. Curry sloot zijn avond af met 45 punten.