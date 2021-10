"Stomme idioot!" Verstappen en Hamilton gaan in de clinch tijdens vrije oefensessie

Max Verstappen (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes) zullen nooit meer de beste maatjes worden. Er werd dit seizoen al heel wat modder over en weer gegooid tussen de Nederlandse WK-leider en zijn eerste achtervolger.

Dit weekend staat de GP van de Verenigde Staten op het programma in Austin, Texas. Vandaag werden de eerste vrije trainingsritten afgewerkt op het Circuit of the Americas.

Zelfs daarin zochten de twee kemphanen mekaar op. Verstappen en Hamilton doken tijdens de tweede oefensessie zelfs zij aan zij de laatste rechte lijn in, waarna de Brit de binnenbocht nam.

Verstappen had het daar heel moeilijk mee en hij trakteerde Hamilton dan maar op een welgemeende middelvinger. "Stomme idioot!", voegde hij er nog aan toe door de microfoon van zijn Red Bull.

Als dat maar goed komt zondag...