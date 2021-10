Sean De Bie van peloton naar wijngaard: "Ik had het koersverhaal wat gezien"

Sean De Bie (30) zal niet meer in het wielerpeloton te bewonderen zijn. "Ik richt mijn pijlen nu op een job in de wijnsector. Dat is een grote passie van mij", vertelt De Bie.

2 weken geleden reed Sean De Bie in Binche-Chimay-Binche de laatste de koers uit zijn carrière. Ietwat verrassend, want De Bie is nog altijd maar 30. "Ik had eerlijk gezegd ook verwacht dat mijn carrière langer zou duren, maar ik vond dat het tijd was voor iets anders. Het hele koersverhaal had ik eigenlijk gezien." In welke sector wil De Bie straks aan de slag gaan? "Tijdens mijn eerste profjaren had ik altijd het idee om ploegleider te worden. Daar was ik soms meer mee bezig dan met mijn eigen wielercarrière", zegt De Bie. "De laatste jaren heb ik gemerkt dat ik het koersverloop van wedstrijden goed kan inschatten. Een job in de ploegauto zou me kunnen liggen, maar ik weet niet of ik me daar nu al 100 procent op zou kunnen smijten."

In een oefenwedstrijd blindproeven eindigde ik 3e op 45 deelnemers, een heel toffe ervaring Sean De Bie

Het hart van De Bie klopt het hardst voor de wijnsector. "Ik droom van een job in de wijnsector. De laatste jaren heb ik veel gelezen over wijnbouw en over druiven persen." "Ik heb samen met een vriend een wijngaard in Turnhout, maar dat is heel kleinschalig. Vorig jaar hadden we iets meer dan 100 liter wijn. Dit jaar wagen we ons ook aan schuimwijn." De Bie heeft zijn wijnkennis al getest tijdens wedstrijden. "Dit jaar heb ik meegedaan aan wedstrijden blindproeven. Dat is iets wat ik heel graag doe, ook door het competitieve element." "In een oefenwedstrijd eindigde ik 3e op 45 deelnemers, in de echte wedstrijd werd ik 7e. Ik volg ook een wijncursus om mijn kennis nog uit te breiden, dezelfde cursus die Romain Bardet afgewerkt heeft."

Sean De Bie reed de laatste jaren van zijn wielercarrière bij Bingoal-Wallonie-Bruxelles.

"Afzien wordt gemakkelijker als ploegsfeer goed is"

Aan zijn wielercarrière houdt De Bie vooral positieve herinneringen over. "De mooiste periodes waren die waarin de sfeer aan tafel heel goed was." "Met een goede groepssfeer wordt het afzien gemakkelijker. Een voorbeeld: bij Lotto-Soudal was de Giro van 2016 voor mij een hoogtepunt omdat we toen 4 ritten wonnen (3 met Greipel en 1 met Wellens)." "Maar mijn leukste profjaar beleefde ik bij Veranda's Willems-Crelan in 2018. Ik was na anderhalve dag geïntegreerd in de ploeg. De sfeer was toen fantastisch totdat Michael Goolaerts jammer genoeg om het leven kwam."

Het mentale is de laatste jaren nog belangrijker geworden in de koers. Stuyven en Wellens zijn mentaal heel sterk. Sean De Bie

De Bie had het mentaal niet altijd even gemakkelijk als renner. "Mijn vrouw zei me geregeld dat ik eens een mental coach zou moeten opzoeken." "Het mentale is zeker de laatste jaren belangrijker en belangrijker geworden in het peloton. Renners hebben allemaal trainers, waardoor ze weten wanneer ze moeten trainen en rusten." "Maar in je carrière krijg je ook te maken met mindere prestaties en tegenslagen. Zeker als je jong bent, is het niet altijd even gemakkelijk om dat te plaatsen." "Het hangt ook van persoon tot persoon af. Toen ik in mijn eerste profjaren een appartement in Spanje deelde met mijn trainingsvrienden, merkte ik dat Jasper Stuyven en Tim Wellens mentaal heel sterk waren. Die mentale sterkte heeft hen al ver gebracht."