Nagelsmann test positief op corona, maar leidt Bayern in hotelkamer naar zege

Benfica hield gisteren lang stand tegen Bayern München, maar in het slot beukten de Duitsers de deur wagenwijd open: het werd nog 0-4. Assistent Dino Toppmöller was in zijn nopjes.

"We hebben in de eerste helft alles gedaan om te scoren, maar pas na de pauze konden we het verschil maken", zei hij. "Het eerste doelpunt werkte als een flesopener. Het was een verdiende overwinning."

Maar Toppmöller stond er niet alleen voor. Coach Julian Nagelsmann, die met griep achterbleef in het hotel, stond in de tweede helft in contact met zijn assistent. "We hadden de wedstrijd samen voorbereid, maar hij heeft me wel de wissels doorgegeven."

Hij droeg Toppmöller op om Pavard te wisselen voor Serge Gnabry, een gouden zet. "Julian voelt zich erg ziek, maar met zijn hoofd is niets mis", lachte Toppmöller. "Met Gnabry waren we veel gevaarlijker."

Ondertussen heeft Nagelsmannn positief getest op het coronavirus. De trainer zal zich nu isoleren en met een medisch vliegtuig terugkeren naar München, waar hij in quarantaine gaat. Bayern benadrukt overigens dat de 34-jarige Nagelsmann volledig gevaccineerd is tegen corona.