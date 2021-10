Jablonec uit Tsjechië en Randers uit Denemarken hebben de punten gedeeld in hun match van de Conference League (2-2). De 1-1 viel wel heel stom. Net nadat de thuisploeg op voorsprong was gekomen, kopte Jablonec-verdediger Kubista bij een warrige fase de bal domweg over zijn eigen uitgelopen doelman. Odey profiteerde. Bekijk het geklungel van de Tsjechische defensie.