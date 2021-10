Football Manager 2022 komt eraan: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

Football Manager is een van de meest realistische sportmanagmentgames die er is. In het spel leid je een voetbalploeg naar de top door tactische keuzes te maken en de juiste spelers te selecteren. Op 9 november komt de langverwachte nieuwe versie uit, en dit is wat we er voorlopig al over weten.

Alle info zit in de Data Hub

In de vorige versie van Football Manager kon je al genieten van gedetailleerde statistieken, zodat je je speelwijze snel kon aanpassen aan de hand van enkele analytische inzichten.



Dit jaar wordt al deze informatie verzameld in de Data Hub: een volledig nieuw onderdeel waar je alle data makkelijk binnen handbereik hebt. Van hieruit zullen de spelers zich helemaal kunnen verdiepen in de slaagkansen van hun ploeg.



Ook de individuele voetballers komen aan bod: hun kunnen wordt handig in beeld gebracht, waardoor je je club kan opbouwen rond de sterktes van bepaalde atleten.



Data wordt visueel voorgesteld aan de hand van grafieken of zonekaarten. Amateur-managers kunnen meteen zien op welke manier hun keuzes de prestaties van hun ploeg beïnvloeden, waardoor ze korter op de bal kunnen spelen.

Verbeterde matchsimulaties

Het spel maakt voor het eerst gebruik van een nieuwe animatiesoftware om de wedstrijdjes tussendoor vlotter te doen verlopen. Even interessant als een echte wedstrijd zullen deze simulaties nooit worden, maar de bewegingen van de spelers op het veld zien er – voor een Football Manager-game tenminste – best natuurlijk uit.



Zo kreeg de artificiële intelligentie een upgrade en weten de spelers op het veld nu beter welke acties ze wel of net niet mogen ondernemen. Bovendien werd er een hele reeks nieuwe animaties toegevoegd, waaronder zelfs de Cruijff Turn – Johan Cruijffs legendarische draaibeweging.

Virtuele COVID-19

Zelfs in een videospel over voetbal is er geen ontsnappen aan. De gameplay van Football Manager 2022 houdt rekening met… de coronapandemie.



“Verschillende clubs in de game zullen beginnen met kleinere budgetten dan normaal,” vertelt Miles Jacobson, de studiodirecteur. “Net als in het echte leven zullen spelers bepaalde atleten moeten verkopen om uit hun financiële dip te kunnen ontsnappen.”



Daarbovenop werd Deadline Day herwerkt, inclusief de complete chaos die de slotdag van de transfermarkt met zich meebrengt. Spelers moeten hun weg zien te vinden doorheen alle deals, geruchten en aanbiedingen, zonder zichzelf te verliezen in de puinhoop rond de transfers.



Of dat het spel leuker maakt laten we voorlopig in het midden, maar realistisch is het alvast wel. Stadions tijdens matchsimulaties blijven gelukkig wel gevuld.

Meetings met de collega’s

Over realisme gesproken: in Football Manager 2022 houd je elke week een vergadering met je team. Toegegeven, dit klinkt saai, maar deze meetings geven de speler een eenvoudig inzicht in hun organisatie. Matchvoorbereidingen, langetermijnsdoelen en ploegstructuur blijken makkelijker te regelen in samenspraak met de collega’s.



Managers kiezen zelf of ze de raad van hun team volgen of in de wind slaan, met alle gevolgen van dien.

Overal behalve op Playstation

Football Manager 2022 komt uit op 9 november en is beschikbaar op PC, Mac, Xbox Series, Xbox One, tablet en smartphone. Football Manager Touch 2022, een vereenvoudigde versie van het spel, komt uit op Nintendo Switch.