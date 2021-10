EA Sports schorst 30.000 FIFA-spelers wegens valsspelen

Geruchten over de glitch in kwestie deden voor het eerst de ronde op TikTok. Filmpjes toonden hoe spelers na een tegendoelpunt onmiddellijk de game verlieten. Wanneer je een online gamewedstrijdje verlaat en het te lang duurt voor je opnieuw inlogt, word je verwijderd uit het spel.



De glitch zorgde er echter voor dat de wedstrijd niet meetelde als een verlies, wat doorgaans wel het geval is. Hierdoor telde de gespeelde match niet mee voor de FUT Champions-kwalificatie. Deelnemers konden dus blijven proberen tot ze konden winnen, zonder dat dat hun ranking in het toernooi aantastte.