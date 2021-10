De spierballen van Pacquiao en gouden Diaz? YOUCA ging ze meten

Boksen in de Filipijnen

Wie aan de Filipijnen denkt, denkt bijna automatisch aan boksen. Maar liefst 44 wereldkampioenen bracht de eilandengroep voort. Op een gouden olympische bokser is het nog wachten, maar 8 van hun 14 olympische medailles werden behaald in deze discipline. De bekendste naam uit de recente boksgeschiedenis van de Filipijnen is ongetwijfeld Manny Pacquiao, ook wel "Pacman" genoemd. De 42-jarige legende kondigde bijna een maand geleden het einde van zijn carrière aan en wil zich nu volledig werpen op de Filipijnse presidentsverkiezingen van volgend jaar.

De bekendste kamp uit zijn carrière is de confrontatie met de ongeslagen wereldkampioen Floyd Mayweather. In het "gevecht van de eeuw" in Vegas trok Pacquiao aan het kortste eind. Als presidentskandidaat hoopt hij nu ook zijn politieke tegenstander knock-out te slaan.

Gewichtheffen in de Filipijnen

Maar pas in 2016 begon ze geschiedenis te schrijven. Op de Spelen in Rio behaalde ze zilver, goed voor de eerste olympische medaille voor een niet-bokser sinds 1936. In 2021 overtrof ze zichzelf opnieuw door goud te pakken in de categorie tot 55kg met een olympisch record. Het was de eerste gouden plak ooit voor de Filipijnen op de Spelen.

In 2008 debuteerde Diaz op de Olympische Spelen in Peking met een elfde plaats en een Filipijns record. In Londen kreeg ze 4 jaar later zelfs de eer om de Filipijnse vlag te dragen tijdens de openingsceremonie.

Maar ook nog basketbal

Wat is YOUCA Action Day?

Youth for Change and Action of kortweg YOUCA is een organisatie in Vlaanderen en Brussel die als doel heeft jongeren te stimuleren om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. De organisatie voor en door jongeren organiseert jaarlijks dan ook de YOUCA Action day. Op deze dag is het aan de deelnemende jongeren om een dagje mee aan de slag te gaan in een bedrijf.

Op 21 oktober 2021 engageren meer dan 15.000 jongeren zich voor het goede doel en doneren hun verdiende loon dan ook integraal aan het goede doel. Dit jaar werken de jongeren voor het jongerenproject van KIYO dat actief is in zowel Brazilië als de Filipijnen. Dit project staat in voor gelijke kansen en non-discriminatie bij jongeren. Zo liepen Lieke en Ruben liepen een dagje mee op de Sporza-redactie.