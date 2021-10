Antwerpse stunt van Malisse eindigt tegen Nederlands duo: "Of ik terugkeer? In de bar!"

Malisse in twee sets onderuit

Na twee stunts volgde geen derde. Het straffe parcours van Xavier Malisse en Lloyd Harris eindigde vanavond in de halve finales van het dubbelspel. Het Nederlandse duo Wesley Koolhof - Jean-Julien Rojer was in twee sets te sterk (6-4 en 6-2).

Na afloop bedankte "The X-man" uitgebreid het publiek voor een bijzondere week. "Of ik nu een comeback overweeg? Ik heb erover nagedacht, maar dat gaat niet lukken, denk ik. Het lichaam wil niet meer mee. Voor een drietal matchen gaat het nog, maar vandaag ging het iets te snel."



Tot slot vroeg Sabine Appelmans of Malisse volgend jaar wel opnieuw zijn opwachting maakt in Antwerpen. "In de bar!", klonk het antwoord met een brede glimlach.