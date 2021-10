Was Club-City een "masterclass" of "saai": "Een argument voor de Super League"

De Champions League-nederlaag van Club Brugge tegen Manchester City was het gespreksonderwerp in deze aflevering van 90 minutes. Aster Nzeyimana nodigde na de match nog Steven Defour, Sam Kerkhofs en Filip Joos uit voor een nachtelijke analyse. "Je kan niemand bij Club Brugge iets verwijten."

Masterclass of saai? "Een neutrale supporter haakt af bij zo'n match"

Steven Defour vond de wedstrijd gisterenavond een "masterclass", Filip Joos omschreef het dan weer als "saai". "Hij zal al te veel van die masterclasses gezien hebben zeker", lacht Defour. Joos: "Ik stel me dan in de plaats van de neutrale voetballiefhebber. Als je in Istanbul woont, dan haak je af. Dit is wat die topploegen als argument gebruiken voor de Super League. Moeten wij dit soort matchen spelen? Natuurlijk is wat City gisteren bracht fantastisch, maar ik zie liever Liverpool-City." "Als je de 11 die gisteren gestart zijn bij City wegneemt en ze mogen alleen nog spelen met de rest van hun kern, dan nog worden ze kampioen in België, denk ik. Dat is een verschrikkelijke evolutie." "Eigenlijk is het een groot compliment dat we nu pas opnemen", zegt Sam Kerkhofs. "Omdat ze maar eens zouden kunnen stunten. Er waren veel mensen die geloofden in een resultaat." Defour: "Het is ook een teken van respect dat City met zijn beste ploeg gespeeld heeft. Ze moesten ook wel." "Dat heeft Club zelf afgedwongen, maar dat is natuurlijk een mes dat langs twee kanten snijdt", zegt Joos.

Veel spelers spelen niet hun beste match tegen City. Wij hebben drie jaar op een rij met 5-0 verloren met Burnley. Dat is eigenlijk wachten tot die eerste goal valt.

"Hendry heeft bewezen dat hij een toptransfer is voor Club"

Is het verschil tussen City en PSG dan zo groot? "City is zo op elkaar ingespeeld, een geoliede machine. PSG was dat nog niet", vertelt Defour. "Club heeft daar een heel goed resultaat kunnen spelen en daarom dachten ze misschien dat het tegen City ook kon." Joos: "Dat verschil was ook in Parijs al duidelijk, alleen won PSG toen omdat ze toch de unieke klasse hebben. En die heeft Club logischerwijs niet." Defour: "Veel spelers spelen niet hun beste match tegen City. Wij hebben drie jaar op een rij met 5-0 verloren met Burnley. Dat is eigenlijk wachten tot die eerste goal valt." "Wat me tegenviel aan Noa Lang was dat hij in zijn geest anders ging spelen", vertelt Joos. "Hij bleef proberen om Noa Lang te zijn, maar dat is echt vechten tegen de bierkaai. Ik verwacht dat hij niet volledig onzichtbaar is en niet altijd balverlies lijdt." "Al kan je niemand van Club iets verwijten. Zoals Jack Hendry, echt waar. Dat is een toptransfer voor Club, dat zag je in deze wedstrijd."

"Op basis van deze match kan je niet zeggen dat zulke spelers niet meekunnen in de Premier League. Bij een betere ploeg passen die zich ook wel aan. Zet Vanaken even op de plaats van De Bruyne en die draait ook wel mee bij City. Of Noa Lang of Clinton Mata." Vanaken scoorde voor de 5e keer op een rij. Joos: "Een typische Vanaken-goal. En dan die redding van Ederson op die vallende kopbal van De Ketelaere. Hij heeft nog maar een slechte match gespeeld, op Anderlecht. Hij kan voetballen."

"Die 4 op 6 kwam perfect uit voor Clement"

"Club op Leipzig was echt goed", vertelt Joos nog. "En dan zie je dat die coach van Leipzig niet beter is dan Clement. Daar ben ik bijna 100 procent zeker van. Maar Guardiola is dat wel. Dat hebben ze dan ook nog eens." Defour: "Als de spelers uitvoeren wat Guardiola in zijn hoofd heeft, kan je City bijna niet afstoppen." In de terugmatch zullen ze niet kunnen rekenen op Balanta. Vormer dan maar? Kerkhofs: "Voor het seizoen hadden ze tegen Vormer gezegd dat hij minder matchen zou spelen, maar hij dacht dat het dan over de kleine matchen ging. Dat vind ik raar." Joos: "Die ingesteldheid moet je hebben als voetballer. Het is ook een moeilijk fenomeen. Hij heeft zoveel betekend voor Club dus voor een coach is dit moeilijk. Chapeau voor Clement. Maar als de eerste match tegen City was en je zet Vormer op de bank en het wordt ook 1-5, ... Nu kwam die 4 op 6 perfect uit voor de coach."

