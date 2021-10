Remco Evenepoel rijdt eind oktober mee in Amerikaanse gravelrace Belgian Waffle Ride

Om te weten waarom Remco Evenepoel meedoet aan een gravelwedstrijd, moeten we terugkeren naar de Giro van dit jaar. Evenepoel zag toen sterretjes in de etappe over de grindwegen en kwam binnen op 2 minuten van Egan Bernal.

In de Verenigde Staten zijn ze verzot op gravelwedstrijden. En van die gekte zal Remco Evenepoel op 31 oktober zelf proeven in de Belgian Waffle Ride.

De organisatie van de wedstrijd maakte bekend dat Evenepoel aan de start zal staan met zijn Italiaanse ploegmaat Mattia Cattaneo.

Evenepoel krijgt in Kansas City en omstreken 178 km voorgeschoteld met dus de nodige grindstroken en 2.438 hoogtemeters.

De Belgian Waffle Ride dankt zijn naam aan het feit dat de oprichter van de wedstrijd Belgische voorouders heeft. Bij het uittekenen van het parcours wou hij lastige hellingen opnemen zoals je die in België vindt. Deelnemers krijgen Belgische wafels, Belgisch bier, frieten en mosselen.