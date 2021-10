Odeurs over niet-selectie bij Flames: "Hard werken om weer aan alle eisen te voldoen"

"We willen de lat hoger leggen", zei Serneels op zijn persconferentie. "Dat geldt voor speler x, maar ook voor speler y. Er werd een tijdlijn opgesteld voor de groep en voor de speelsters individueel. De rest blijft vertrouwelijk", klonk het.

De niet-selectie van Odeurs, toch al een hele tijd een vaste waarde bij de Flames, riep heel wat vragen op. Volgens sommigen zou ze een lichte schouderblessure hebben, maar dat klopt niet. Op zijn persconferentie vertelde de bondscoach dat er een gesprek geweest was, maar dat de inhoud daarvan vertrouwelijk was.

De verrassing uit de hoge hoed van Ives Serneels voor de interlands tegen Kosovo en Noorwegen was het ontbreken van nummer 1 Justien Odeurs. Serneels koos in doel voor Evrard, Lemey en Lichtfus.

Meer uitleg zal ik niet geven. Dat leidt de aandacht af van wat er echt belangrijk is: de WK-kwalificatiematchen.

Odeurs wou eerst zelf niet reageren op de kwestie, maar op Instagram doet ze vandaag toch kort haar verhaal. "Ik ben altijd heel trots om het shirt van de nationale ploeg te dragen. Ik zal dan ook altijd heel teleurgesteld zijn als ik er niet bij ben. Er is beslist om me niet op te nemen in de selectie. Dat moet ik aanvaarden."



"Ik ben teleurgesteld, maar ik zal hard werken en zal een modelploegmaat zijn bij Anderlecht. Ik vecht mijn gevecht. Ik zal mijn uiterste best doen om aan alle eisen die er gesteld worden aan een international te voldoen. Ik ben klaar om terug te vechten."



"Meer uitleg zal ik niet geven. Dat zou de aandacht alleen maar afleiden van wat er echt belangrijk is: de twee aankomende WK-kwalificatiematchen winnen. Ik wens alle Flames heel veel geluk. Ik ben hun grootste fan."