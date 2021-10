Na twee stunts, de ontnuchtering tegen City: "Club was zelf niet op niveau"

Na twee indrukwekkend prestaties op het kampioenbal ging Club Brugge gisteren op een wolk de wedstrijd tegen Manchester City tegemoet. 90 minuten later was Jan Breydel een desillusie rijker. "Club heeft te weinig ballen getoond, iedereen staat nu terug in de realiteit", zag Tom Boudeweel.

"Verschil in kwaliteit is gigantisch"

Een gelijkspel tegen de sterren van PSG en een knappe zege op de Duitse vicekampioen Leipzig. Club Brugge kon dinsdag terecht de komst van Manchester City met het nodige vertrouwen opwachten.

Maar voor eigen volk werd een onmondig Club overspoeld door een dominant City. Staat Club opnieuw met de voetjes op de grond? "Ik denk het wel, na de masterclass van City die we gezien hebben", vertelt Sporza-commentator Tom Boudeweel.

"Dat kan gebeuren, tegen zo'n elftal. Als je negatief bent kan je zeggen dat de score nog hoger had kunnen oplopen, al is een 1-5-thuisnederlaag al zwaar. Het verschil tussen beide teams was gewoon te groot."

"Het verschil in kwaliteit is gigantisch. Om een voorbeeld te geven: bij City liep er met Grealish een speler rond die voor 117 miljoen overkwam in de zomer. Dat is meer dan het hele budget van Brugge." "Maar vergeet niet dat Leipzig ook met 6-3 verloor tegen dit City. De jongens van Guardiola hadden de punten nodig en zijn ze komen halen in Brugge."

Club Brugge liet zich overbluffen door een veel te sterk Manchester City.

"De Brugse hoge pressing zagen we gisteren niet"

Nochtans, de budgettaire verschillen met PSG en Leipzig zijn ook gigantisch, waarom kon Brugge toen wel stunten? "Omdat Club toen zelf gewoon beter was", vertelt Boudeweel.

"Het zelf hoog druk gaan zetten, wat ze toen zo goed deden, dat heb we gisteren niet gezien. Club heeft amper een kans bijeen gevoetbald. Dat is jammer, want na de vorige twee matchen hadden we meer verwacht. Club had stappen gezet, maar heeft te weinig ballen getoond, zoals ook Clement zei." "Maar veel heeft gewoon te maken met de tegenstander. City bracht een masterclass. Bij PSG waren er voorin wel de drie sterren, maar was er geen echt team."

