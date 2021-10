Kämna rijdt Cape Epic na mentale problemen: "Op de weg tellen enkel resultaten"

Kämna stond als jeugdrenner te boek als een van de supertalenten in de wielersport. De Duitser kroonde zich tot wereldkampioen tijdrijden bij de beloften en werd op 20-jarige leeftijd prof bij Team Sunweb.



Maar Kämna kwam zichzelf mentaal tegen in zijn eerste profjaar en laste in het voorjaar van 2018 een wielerpauze in.

De Duitser verzette zijn gedachten een half jaar lang door onder meer in zijn tuin te werken en boeken te lezen. 3 jaar later was hij mentaal opnieuw aan rust toe.