Grootste indooratletiekmeeting van het land gaat volgend jaar niet door

De International Flanders Athletics Meeting (IFAM) in Gent is al jaren het grootste indooratletiekevenement in België.



Maar de organisatoren willen met hun indoormeeting wat gas terugnemen en schrappen de editie van 2022.



Toch zal er ook komende winter een internationale atletiekwedstrijd in België plaatsvinden: in Louvain-la-Neuve gaat op 19 februari een nagelnieuwe wedstrijd in zaal door.