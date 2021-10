Genk-CEO Erik Gerits na rits nederlagen: "Veel gepraat met coach en spelers"

Het valt op dat Genk goed voetbalt, maar het resultaat niet kan vasthouden. "Dat klopt", beseft Gerits. "We hebben een heel sterke ploeg, onze ambities van het begin van het seizoen zijn er nog steeds. Maar dit gebeurt nu eenmaal in een competitie. Het is nu zaak van snel oplossingen te vinden en weer aan te sluiten bij de overwinningen."

De resultaten van de voorbije weken stroken niet met de ambities van Genk. Er werd dan ook heel wat gepraat: "Dimitri De Condé (technisch directeur, red) heeft vele gesprekken gevoerd, niet alleen met de trainer, maar ook met de spelers. Want we moeten ook de vinger op de wonde durven te leggen. Om te voorkomen dat wat misliep in de toekomst niet meer zal voorvallen."

De sterke man van Genk houdt er evenwel de moed in: "We spelen in 3 competities: beker, Europa en JPL en hebben dus nog meerdere kansen om die bladzijde om te draaien en weer een positieve spiraal in te zetten."

Gerits haalt enkele "zeer spijtige voorvallen" aan: "We hebben de eerste plaats uit handen gegeven in de laatste 5 minuten in Eupen (3-2) en wat Charleroi (2-0) was heeft iedereen gezien." Zo miste Onuachu 2 keer vanaf de stip.

"Respect voor tegenstander, geen angst"

West Ham, de sterkste ploeg die Genk dit seizoen misschien treft, komt dan mogelijk niet gelegen. Gerits: "West Ham is de favoriet in onze poule. Elk punt dat je haalt is meegenomen, want we willen toch graag overwinteren."

"We gaan ervoor, er zal een heel gemotiveerde ploeg aan de aftrap verschijnen. Natuurlijk hebben we in Club-City gezien dat er enorm veel kwaliteit in Engeland rondloopt. West Ham hoort thuis in de top 5 van de Premier League. Het zal een heel moeilijke opdracht worden."

Zijn ze bang na de 1-5 in Brugge? "Angst mag je nooit hebben. Wie angst heeft, krijgt slaag. Je moet wel respect hebben voor de tegenstander."

Een ultimatum voor John van de Brom na de diverse nederlagen is niet aan de orde, stelt Gerits zijn coach gerust: "Daar is absoluut nog niet over gesproken. We hebben een aantal pijnpunten gezien en die willen we eerst oplossen."