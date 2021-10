Bucks leren titelrivaal Brooklyn meteen een lesje, Warriors kloppen Lakers

Geen overvolle kalender op de openingsnacht van het nieuwe NBA-seizoen, wel twee affiches om duimen en vingers bij af te likken: Milwaukee-Brooklyn - een duel tussen de kampioen en misschien wel de topfavoriet dit seizoen - en ook LA Lakers-Golden State, met titelkandidaat Lakers tegen de Warriors van Stephen Curry.



In Milwaukee kregen de Bucks voor de wedstrijd hun kampioenschapsring van vorig seizoen. Het juweel is bezet met 360 diamanten, als symbool voor het aantal overwinningen onder de huidige eigenaars van de club en 16 edelsteentjes, evenveel als het aantal overwinningen in de play-offs vorig seizoen.

De spelers van de Bucks pronken met hun kampioenschapsring.

Sterspeler Giannis Antetokounmpo bewondert zijn eerste ring.

Milwaukee Bucks overtroeven de Brooklyn Nets

Na de ringceremonie mochten de Milwaukee Bucks het opnemen tegen de Brooklyn Nets van Kevin Durant en James Harden, die in de play-offs van vorig seizoen ei zo na de Bucks uitschakelden en dit seizoen misschien wel de topfavoriet zijn voor de titel.



Maar de Bucks toonden in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen meteen hun kampioenengelaat. Onder impuls van sterkhouder Giannis Antetokounmpo - 32 punten, 14 rebounds, 7 assists - stoomde de thuisploeg naar een overtuigende overwinning: 127-104. Bij de bezoekers was Kevin Durant de beste man op het veld met 32 punten en 11 rebounds. Nieuwkomer Patty Mills was goed voor 21 punten na een perfecte 7 op 7 van achter de driepuntlijn. James Harden maakte 20 punten.



Nets-coach Steve Nash moest toegeven dat zijn team de hele match achter de feiten moest aanhollen. "We waren niet heel goed. Als je niet op topniveau speelt tegen de kampioen, dan zul je niet winnen", wist Nash.

Warriors stunten in Los Angeles

In de andere affiche van de openingsnacht in de NBA ging Golden State met de zege aan de haal op het veld van titelpretendent LA Lakers, die de Warriors vorig seizoen nog nipt versloegen in de play-ins voor de play-offs: 114-124. De Lakers ondergingen afgelopen zomer een gedaanteverwisseling, slechts 3 spelers van vorig seizoen bleven overeind. Blijvers LeBron James (34 punten en 11 rebounds) en Anthony Davis (30 punten en 11 rebounds) waren vannacht wel op de afspraak, maar dat bleek niet voldoende tegen een collectief Golden State.



Warriors-sterspeler Stephen Curry hoefde niet te toveren om zijn team naar de winst te leiden, al was hij met 21 punten, 10 rebounds en 10 assists wel goed voor een triple-double. De bezoekers maakten als team het verschil in het 4e kwart, waarin de Lakers door het ijs zakten en een bonus van 10 punten verspeelden.

Uitslagen van de openingsnacht:

Milwaukee - Brooklyn 127-104



LA Lakers - Golden State 114-121