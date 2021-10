BEKIJK: Gemaskerde hooligans bestormen veld tijdens Genk-Keulen in Youth League

Tijdens Genk-Keulen liep meteen na het fluitsignaal voor de rust een aantal personen, van wie het merendeel gemaskerd, het veld op. Daarbij werden ook rookbommen gebruikt. De tweede helft begon vervolgens met een kleine vertraging.

Op de clubwebsite heeft Genk het in een verslag over "enkele tientallen heethoofden die het veld overstaken om wat amok te gaan maken. Scènes die je niet meteen verwacht bij de Youth League. Allemaal betreurenswaardig."

Genk won de partij uiteindelijk met 3-1 en plaatste zich zo voor de tweede ronde van de competitie.

In het Duitse dagblad Express drukte de voorzitter van Keulen zijn teleurstelling uit over het incident. "Het is erg treurig en volledig onaanvaardbaar dat enkele chaoten het toneel van het Europese jeugdvoetbal misbruiken om hun honger naar geweld te stillen."

"Deze mensen geven niets om het welzijn van Keulen. Gelukkig raakte niemand gewond. We zullen het incident intern afhandelen", besloot hij.

Ook de UEFA lacht niet met de feiten. De Europese voetbalbond maakte woensdag bekend een onderzoek te zullen vorderen naar het incident.