Beerschot als een rat in de val: gerund vanuit buitenland, blessures & te zwakke kern

"Beerschot wordt bestuurd vanuit het buitenland"

Ik vraag me af hoe hij dat doet, al die clubs leiden. Een club leiden is al moeilijk, laat staan 5. Ze schuiven wat met spelers binnen dat netwerk. En de mensen ter plaatse in Beerschot die mogen eigenlijk enkel uitvoeren.

Beerschot wordt geleid vanuit het buitenland. De prins rekent op Jan Van Winckel om het te runnen en die zit altijd in Sheffield of ergens anders. Ook hij is nauwelijks aanwezig op Beerschot, maar hij neemt wel alle beslissingen. Hij doet de transfers en zelfs het commercieel beleid. Dat is vreemd.

In de voorbije drie jaar is die prins blijkbaar nog maar twee keer op Beerschot geweest. Hij heeft naar mijn weten nog nooit een interview gegeven aan een Belgisch medium, nochtans proberen Beerschot-watchers van de kranten dat al lang. Hij verschijnt nauwelijks.

En met al die clubs gaat het eigenlijk zeer matig. Sheffield is gezakt met een enorme achterstand uit de Premier League en is nu 17e in de Championship. Châteauroux hetzelfde in de Franse 3e klasse.

Wat er op het veld gebeurt, is een deel van het probleem, maar het is meer dan dat. Kijk maar eens naar hoe die club geleid wordt, dat is zeer vreemd. Beerschot maakt deel uit van het consortium United World van een Arabische prins. Die heeft 70 tot 75 procent van de aandelen. Hij bezit ook Sheffield, Châteauroux, een club in India en eentje in Dubai.

Van de idealen van de club die uit provinciale is opgeklommen, blijft niet veel meer over. Ze wilden het op hun manier doen, maar het geld van de prins was welkom. En dat kan je Beerschot niet verwijten. Maar nu wordt die club bestuurd door Big Brother en je hebt daar geen vat op. Zo gaat dat niet meer in een club, je zit in 1A. Je kan niet op die manier werken. Je moet er veel korter op zitten.

Waasland-Beveren werd vorig seizoen een beetje als de armste club omschreven, maar toch investeerden ze daar nog meer in spelersweddes dan Beerschot. Hij investeert ook niet in accomodatie. Er gebeurt niets.

En, de prins is blijkbaar ook niet zo rijk, want hij investeert niet veel. Bij Sheffield is er dit seizoen geen enkele speler gekocht en bij Beerschot kopen ze wel iets, maar dat is dan derde keuze. Men haalt allemaal "koopjes" en hoopt die met winst door te verkopen om de club er weer bovenop te krijgen.

"Het zijn degelijke spelers, maar het is te veel middelmaat"

Op het middenveld is Raphael Holzhauser een heel goede speler, die steekt er met kop en schouders bovenuit, maar hij heeft geen steun meer. Tissoudali is weg, Coulibaly - nog altijd maar 20 - is helemaal teruggevallen en hij heeft geen afspeelpunt meer vooraan. En Sanusi, ook een van de sterkhouders, is geblesseerd. Je kan niet van Holzhauser verwachten dat hij weer 16 goals en 16 assists zal maken. De helft zou al fantastisch zijn.

De nieuwe spits, Lawrence Shankland, die ziet eruit als een cafébaas. Hij staat veel te zwaar. Hij trapt naar verluidt op training alles binnen van in de 16, maar daar komt de bal niet. Hij is een sterke en grote jongen, maar op deze manier zal het dat toch niet worden in 1A.

Tussen de lijnen dan. Het is duidelijk dat er vooraan een probleem is. Je hebt spelers die minder presteren dan vroeger, zoals Suzuki en Noubissi. Die laatste is zeer regelmatig geblesseerd. En de transfer van Tissoudali is Beerschot heel zwaar bekomen.

Ze hebben bijvoorbeeld wel een heel goeie Ecuadoraan: Caicedo. Dat is blijkbaar wel een heel groot talent, maar hij zit altijd in Zuid-Amerika voor de nationale ploeg. Hij heeft in Beerschot welgeteld drie keer gespeeld, en maar één keer stond hij in de basis. Dat is allemaal zo raar.



Maar het is echt niet alleen vooraan een probleem. De ploeg kreeg ook vorig seizoen tijdens het goede begin al heel veel doelpunten tegen. Ook onder Hernan Losada, maar ze maakten er altijd eentje meer. Onder Will Still was het dan een beetje overleven, maar dat was wel oké. Maar eigenlijk is de terugval al een jaar bezig.



Achteraan zijn ze echt onderbezet. Eigenlijk hebben ze geen sterke spelersgroep. Het zal maar heel nipt voldoende zijn voor 1A. Die kern is bij de 3 of 4 zwakste in 1A. Het zijn allemaal degelijke spelers, maar het is te veel middelmaat. En ze hebben ook pech met veel geblesseerden.

Wat ook een probleem is: ze moeten 6 "homegrown"-spelers op het blad zetten. Die hebben ze niet en dus moeten ze 2 beloften op de bank zetten. Die hebben nog nooit meegedaan, die zullen de club nu niet gaan redden.