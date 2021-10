Australische minister bevestigt: "Vaccinatie verplicht voor Australian Open"

Dat vaccinatie verplicht zou zijn voor de Australian Open hing eerder al in de lucht, maar is nu dus officieel. Dat werd dinsdag bevestigd door Alex Hawke, de Australische minister voor Immigratie.



"Om Australië te bezoeken, moet je volledig gevaccineerd zijn. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor tennisspelers. Iedereen die het land in wil, moet twee keer gevaccineerd zijn", aldus Hawke.



Dat is mogelijk slecht nieuws voor onder meer Novak Djokovic. De Serviër is 9-voudig winnaar van de Australian Open en jaagt op zijn 21e grandslamtitel. En hoewel het niet officieel is, is Djokovic wellicht niet gevaccineerd. De nummer 1 van de wereld heeft zich altijd tegen de vaccins gekant.



"Deze boodschap is niet alleen voor Novak Djokovic, maar voor iedereen die ons land wil bezoeken: zorg ervoor dat je twee keer gevaccineerd bent", benadrukt Hawke.