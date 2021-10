"Sekstapeproces" tegen Benzema gaat van start: hoe zat de vork aan de steel?

Een nieuwe smartphone

Al snel wordt er ook over geld gesproken. Valbuena voelt zich in het nauw gedreven, maar Benzema probeert zijn ploegmaat gerust te stellen. Hij verzekert hem dat alle kopieën van de video zullen verdwijnen, zolang hij maar betaalt.

Zenati vraagt vervolgens tijdens een diner in Madrid aan Benzema om Valbuena te benaderen. Op een trainingskamp van Les Bleus in oktober 2015 volgt er een gesprek tussen Benzema en Valbuena. Benzema vertelt zijn ploegmaat dat hij op de hoogte is van de gelekte video en dat hij hem wil helpen.

Het begon allemaal in 2014, toen Valbuena naar verluidt een nieuwe smartphone kocht. De middenvelder vroeg toen aan een kennis van hem, Axel Angot, om zijn opgeslagen data over te zetten van het ene toestel op het andere. Bij die overdracht ontdekte Angot een seksueel getinte video van Valbuena.

Persona non grata

Niet veel later trekt Valbuena naar de politie met zijn verhaal. Een voor een worden de betrokkenen in de zaak opgepakt en verhoord, ook Benzema. Die laatste vertelt aan de politie dat hij Valbuena enkel wou helpen en bevrijden uit zijn benarde situatie.

Maar daar wringt het schoentje. Verschillende elementen in het verhaal wijzen namelijk op medeplichtigheid van Benzema in het chantageverhaal. Zo zijn er telefoontaps die onthullen dat Benzema lacherig over de zaak spreekt. Ook zou Benzema zich laten ontvallen dat "Valbuena "ons" niet serieus neemt".

Wanneer ook de Franse pers de details van de zaak in handen krijgt barst de bom in het Franse voetbal. Benzema wordt persona non grata in Frankrijk en krijgt heel het land over zich heen. Bondscoach Didier Deschamps beslist niet veel later, mede door politieke druk van onder anderen de premier, om Benzema te weren van het nationale elftal.

Pas in mei van dit jaar zou Benzema terugkeren bij Les Bleus, nadat Deschamps hem gratie verleende. Benzema, die dit jaar voor club en land de sterren van de hemel speelt, bedankte hem met vier doelpunten op het EK afgelopen zomer.