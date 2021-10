Wellicht geen visum voor Australian Open voor niet-gevaccineerde tennissers

Premier Daniel Andrews van Victoria is het menens: "Ik denk niet dat een niet-gevaccineerde tennisspeler een visum zal krijgen om het land binnen te komen. En als ze toch een visum zouden krijgen, zullen ze welllicht voor enkele weken in quarantaine moeten."

De staat Victoria, waartoe Melbourne behoort, heeft een verplichte vaccinatie afgekondigd voor professionele sporters, al is het niet duidelijk of dat ook geldt voor sporters die uit andere staten of andere landen komen.

Vorig jaar werd de Australian Open 3 weken later gehouden dan voorzien door de coronapandemie. De spelers moesten zich onderwerpen aan een quarantaine van 2 weken en aan constant testen. Van een vaccin was toen amper nog sprake. Australië heeft de coronacrisis drastisch aangepakt en doet dat nog steeds. met lange en zware periodes van lockdowns, die pas nu stilaan versoepelen.

Djokovic twijfelt of hij titel zal verdedigen

Andrews maakte zijn opmerkingen op een persmoment. Hij kreeg er vragen over nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. De Servische titelverdediger, die al 9 keer de Australian Open won, kwam de voorbije week in het nieuws.



Djokovic wilde zijn vaccinatiestatus niet vrijgeven en gaf mee dat hij niet zeker was dat hij zijn titel zou verdedigen. De Serviër is een overtuigd antivaxer.