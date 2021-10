Vanhaezebrouck: "Met 5 verdedigers komen Rode Duivels man tekort om te pressen"

"Ik bondscoach? Dat is een hypothetische vraag"

"Heb je de ambitie om ooit bondscoach te worden", werd Hein Vanhaezebrouck gevraagd tijdens het eerste vragenrondje. "Dat is een hypothetische vraag", was het ontwijkende antwoord. De vraag was nochtans niet of hij ooit bondscoach zou worden, wel wat zijn eigen ambities zijn .